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Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Canik Belediyesi, emekli vatandaşlara yönelik yüzde 30-50 indirimli destek programı başlattı.

Yayın Tarihi: 06.05.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 10:38
Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Canik ilçesi, emekli vatandaşların ekonomik ve sosyal refah düzeylerini artırmak amacıyla yeni bir destek programı devreye aldı. Türkiye genelinde artan yaşam maliyetleri karşısında ekonomik destek arayan emekliler, Canik Belediyesi'nden gelen müjdeli haberle yüzlerini güldürdü. Üstelik, yüzde 50'ye varan indirimler, düğün hazırlığı yapan aileler ve sosyal tesislerden yararlanmak isteyen emekliler için büyük bir kolaylık sağlayacak.

Emeklilere Özel İndirim Programı

Canik Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirerek, ilçede ikamet eden emeklilere özel yüzde 30 ile yüzde 50 arasında indirim uygulaması başlattı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın yaptığı açıklamaya göre, bu indirimlerin en çok dar gelirli emekliler tarafından takdirle karşılanması bekleniyor.

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Düğün Salonlarında Şok İndirim

Canik Belediyesi, emeklilere yönelik önemli bir müjde vererek, düğün salonlarında geçerli olacak indirimleri açıkladı. Emekli vatandaşların çocukları için gerçekleştirebilecekleri düğün salonu kiralamalarında %50 indirim uygulanacak. Bu uygulama, birçok emekli ailenin düğün giderlerini hafifletecek.

Sosyal Tesislerde İndirim Fırsatı

Sadece düğün salonlarıyla sınırlı kalmayan destek programı, Canik Meşe Tesisleri'nde gerçekleştirilecek indirimlerle de devam ediyor. Emekli vatandaşlar, bu tesiste alacakları hizmetlerde yüzde 30 indirim fırsatından yararlanabilecekler.

Başkan Sandıkçı'dan Açıklama

Destek programıyla ilgili olarak konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı, indirimlerin devam edeceğini belirterek, "Canik’imizde emekli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik refah düzeyine katkı sunan uygulamaları sürdürmeye kararlıyız. Emekli vatandaşlarımız, belediyemize ait düğün salonlarında çocukları için gerçekleştirecekleri kiralama işlemlerinde yüzde 50, Canik Meşe Tesisleri’nde ise yüzde 30 oranında indirim uygulamalarımız devam edecek. Yeni projelerle emekli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya çalışacağız," diyerek sözlerini tamamladı.

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