Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturmasında 5 Gözaltı

Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturması

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik iddiaları üzerine yapılan bir soruşturma kapsamında 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olayın Ayrıntıları

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri devriye sırasında bir düğün merasiminde reşit olmayan gelin ve damadı tespit etti. Bu durum üzerine jandarma, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 14 yaşındaki İ.G'yi koruma altına aldı.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan kişiler arasında İ.G'nin anne ve babası, damadın anne ve babası ile 17 yaşındaki damat S.E.D. yer aldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

İlgili tüm şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından yasal işlemler için adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı.