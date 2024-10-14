DOLAR
34,26 0,12%
EURO
37,43 0,28%
ALTIN
2.920,11 0,28%
BITCOIN
2.254.004,27 -4,94%

Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturmasında 5 Gözaltı

Bafra'da reşit olmayan çiftin düğününde gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:43
Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturmasında 5 Gözaltı

Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturması

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik iddiaları üzerine yapılan bir soruşturma kapsamında 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olayın Ayrıntıları

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dededağı Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri devriye sırasında bir düğün merasiminde reşit olmayan gelin ve damadı tespit etti. Bu durum üzerine jandarma, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 14 yaşındaki İ.G'yi koruma altına aldı.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Soruşturma sürecinde gözaltına alınan kişiler arasında İ.G'nin anne ve babası, damadın anne ve babası ile 17 yaşındaki damat S.E.D. yer aldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Adliyeye Sevk Edildiler

İlgili tüm şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından yasal işlemler için adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye...

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye...

Samsun'un Bafra ilçesinde, erken yaşta evlilik soruşturmasında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye çıkarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Raporu: Lübnan'da 1.2 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Edildi
2
Sakarya'da Eş Cinayeti ve İntihar Olayı
3
Elazığ'da 4. Bilişim Teknolojileri Kongresi Gerçekleşti
4
Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturmasında Gelişme
5
AB'den İsrail'e Kınama: Gazze'deki Saldırılar Cevapsız Kalmayacak
6
Ümraniye'de Asker Konvoyu Sırasında Trafiği Tehdit Eden Sürücülere Ceza
7
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor