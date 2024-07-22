Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Samsun'da Eşiyle Tartışan Şüpheli Baltayla Evine Girmeye Çalıştı

Tekkeköy'de tartıştıktan sonra baltayla evine girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. Olayda bir başka kişi de bıçakla yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 13:59
Samsun'da Eşiyle Tartışan Şüpheli Baltayla Evine Girmeye Çalıştı

Samsun'da Tartışma Sonrası Tehlikeli Olay

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, eşiyle çıkan tartışmanın ardından baltayla evine girmeye çalışan Ö.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgiye göre, Ö.A., karısı E.A. ile yaşadığı tartışmanın ardından, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ikametinin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ihbar edilmesi üzerine hızlıca bölgeye intikal eden polis ekipleri, E.A.'nın apartmanın çatı katına çıktığını fark etti. Uzun süren ikna çalışmaları sonucunda E.A., çatıda düşme tehlikesi yaşamadan indirildi ve gözaltına alındı.

Bıçakla Saldırı

Bu esnada, E.A.'nın babası M.A., kızına müdahale eden şahsı bıçakla tehdit etmeye çalıştı. Ancak, olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.'yı da gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde baltayla evinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan kişi, olay...

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde baltayla evinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan kişi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı