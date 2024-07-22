Samsun'da Eşiyle Tartışan Şüpheli Baltayla Evine Girmeye Çalıştı

Samsun'da Tartışma Sonrası Tehlikeli Olay

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, eşiyle çıkan tartışmanın ardından baltayla evine girmeye çalışan Ö.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Edinilen bilgiye göre, Ö.A., karısı E.A. ile yaşadığı tartışmanın ardından, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ikametinin kapısını baltayla kırarak içeri girmeye çalıştı.

Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ihbar edilmesi üzerine hızlıca bölgeye intikal eden polis ekipleri, E.A.'nın apartmanın çatı katına çıktığını fark etti. Uzun süren ikna çalışmaları sonucunda E.A., çatıda düşme tehlikesi yaşamadan indirildi ve gözaltına alındı.

Bıçakla Saldırı

Bu esnada, E.A.'nın babası M.A., kızına müdahale eden şahsı bıçakla tehdit etmeye çalıştı. Ancak, olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.'yı da gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde baltayla evinin kapısını kırarak içeri girmeye çalışan kişi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.