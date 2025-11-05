Samsun'da FETÖ Operasyonunda 1 Kişiye Ev Hapsi, 4 Kişi Adli Kontrolle Serbest

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı; 1 kişi ev hapsi, 4 kişi adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 21:20
Operasyon ve adli süreç

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.

Yürütülen soruşturmada, örgütün güncel yapılanması içinde yer aldıkları değerlendirilen 2’si ihraç öğretmen olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Sorguları Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde tamamlanan şüpheliler, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 kişi hakkında karar verildi. Mahkeme, bir şüpheliye elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına hükmederken, diğer 4 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.

Olayla ilgili soruşturma ve hukuki süreç devam ediyor.

