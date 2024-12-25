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Samsun'da Geleneksel Kenevir Dokumacılığının Resim Sanatıyla Buluşması Sergisi Açıldı

Samsun'da kenevir dokumacılığını resim sanatıyla birleştiren sergi, sanatseverlerle buluştu ve 2 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 18:27
Samsun'da Geleneksel Kenevir Dokumacılığının Resim Sanatıyla Buluşması Sergisi Açıldı

Samsun'da Sanat Dolu Bir Buluşma

Samsun'da, "Geleneksel Kenevir Dokumacılığının Resim Sanatı ile Buluşması" konulu kişisel sergi, sanatseverlerle buluştu. Sergi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde açıldı.

Hasret Yavuz'un Eserleri

OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) tarafından desteklenen bu sergide, temel sanat eğitimi dersini yürüten Hasret Yavuz, geleneksel kenevir dokumacılığında kullanılan motifleri, resim sanatıyla bütünleştirdiği eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Kenevir Dokuma Programı ve Kültürel Miras

OMÜ Ladik Meslek Yüksekokulu bünyesinde hayata geçirilen Kenevir Dokuma Tezgahtarlığı Programı, bölgedeki kenevirlerin işlenmesini sağlıyor. Bu program, geleneksel üretim yöntemlerini modern teknolojiyle birleştirerek, Samsun'a özgü motiflerle işlenmiş hediyelik eşyaların üretilmesine katkıda bulunuyor. Böylece, kültürel mirasın korunması ve ekonomik değer kazanımı sağlanıyor.

Serginin Detayları

Bu sergide Hasret Yavuz’un eserleri 21 parçadan oluşuyor ve OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde 2 Ocak'a kadar ziyarete açık kalacak. Sergi açılışında konuşan Yavuz, eserleri sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu ifade etti.

Önemli İsimlerin Katılımı

Açılışa, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, proje danışmanı Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Güney, OMÜ Ladik Meslek Yüksek Okulu Müdürü Coşkun Yanar, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Samsun'da "Geleneksel kenevir dokumacılığının resim sanatı ile buluşması" temalı kişisel resim...

Samsun'da "Geleneksel kenevir dokumacılığının resim sanatı ile buluşması" temalı kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışına OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın (sağ 2), OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç (sol 2), Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Güney (sağda), akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Samsun'da "Geleneksel kenevir dokumacılığının resim sanatı ile buluşması" temalı kişisel resim...

Samsun'da "Geleneksel kenevir dokumacılığının resim sanatı ile buluşması" temalı kişisel resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Sergi açılışına OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın (sağ 2), OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç (sol 2), Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Engin Güney (sağda), akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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