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Samsun'da Kaçak Kazı Faciası: İki Kişi Gazdan Zehirlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak kazı sırasında gazdan zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 18:37
Samsun'da Kaçak Kazı Faciası: İki Kişi Gazdan Zehirlendi

Samsun'da Kaçak Kazı Sırasında Trajik Olay

Samsun'un Bafra ilçesinde, kaçak kazı yaparken gazdan etkilenen iki kişiden biri hayatını kaybetti. Olay, Kırsal Dağboğaz Mahallesi Cetirli mevkisinde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İki kişi, kazı sırasında gaz zehirlenmesi şüphesiyle yardım çağrısında bulundu. İddialara göre, Mehmet Ç. (41) ve Fatih K. (44), bulundukları bölgedeki bir eve giderek, kuyuda bulunan arkadaşlarının fenalaştığını bildirdi.

Fatih K, yardım etmek üzere yeniden kuyunun içine girdi. Olay yerine intikal eden jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, duruma müdahale etti. İtfaiye ekipleri, kuyudan çıkardıkları Mehmet Ç.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Fatih K, Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın Ardından

Mehmet Ç.'nin cesedi, olay sonrası yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, her iki kişinin de kuyuda bulunan gazdan zehirlendiklerini değerlendiriyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri...

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri...

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri...

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak kazı yaparken gazdan zehirlendiği değerlendirilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.

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