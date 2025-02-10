Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu: Tır Sürücüsü Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün ve sigara ticaretinin önlenmesi amacıyla kent genelinde etkili bir çalışma yürüttü. Ekipler, uygulama sırasında şüphelendikleri tır sürücüsünü durdurdu.

Tırda yapılan aramada 184 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan tır sürücüsü M.N.A. (34), emniyete götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 184 paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi.