Samsun'da Kaçakçılıkla Mücadele: 4 Zanlı Yakalandı

İl genelinde yürütülen kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Atakum'daki Aramada 207 Elektronik Sigara

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir araçta yapılan aramada 207 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli emniyete götürüldü.

İlkadım Uygulamasında Silah Ele Geçirildi

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede yaptığı uygulamada M.Ç. ve N.D.'nin üzerinde 2 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

