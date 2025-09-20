Samsun'da Kaçakçılıkla Mücadele: 4 Zanlı Yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 207 kaçak elektronik sigara ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 11:58
İl genelinde yürütülen kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Atakum'daki Aramada 207 Elektronik Sigara

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir araçta yapılan aramada 207 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli emniyete götürüldü.

İlkadım Uygulamasında Silah Ele Geçirildi

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçede yaptığı uygulamada M.Ç. ve N.D.'nin üzerinde 2 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda 4 zanlı gözaltına alındı. Atakum ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 207 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

