Samsun'da Kar Yağışı Heyelana Neden Oldu

Samsun'un Canik ilçesinde yoğun kar yağışı, 8 dönüm tarım arazisini etkileyen heyelana yol açtı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:45
Samsun'da Kar Yağışı Heyelana Neden Oldu

Samsun'da Heyelan Alarmı: Kar Yağışı Tarım Arazilerini Vurdu

Samsun'un Canik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, tarım arazilerinde heyelana neden oldu. Tekkiraz Mahallesi Kocaalan mevkisinde yumuşayan toprak, kayma oluşturdu ve derin yarıkların oluşmasına sebep oldu.

Tarım Arazisi Zarar Gördü

Bu doğal afet sonucunda yaklaşık 8 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Olayın ardından, ihbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Yakınında yerleşim alanlarının bulundugu bölgede, güvenlik önlemleri alındı ve olayla ilgili teknik incelemeler devam ediyor. Bu durum, tarım sektöründeki olumsuz etkilerini sorgulatıyor ve bölgedeki üreticileri endişelendiriyor.

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Samsun'da Kar Yağışı Heyelana Neden Oldu

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