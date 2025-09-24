Samsun'da Kaza: Tepecik Mahallesi'nde İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Kaza Detayları

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerindeki bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elif Y.'nin kullandığı 55 APZ 528 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 55 ACF 008 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Elif Y.'nin aracı savrularak refüje çarparak durdu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Elif Y. ile yanında bulunan Saniye Y., sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

