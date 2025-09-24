Samsun'da Kaza: Tepecik Mahallesi'nde İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Samsun İlkadım Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi'ndeki kazada iki otomobil çarpıştı; 2 kişi çıkarılıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:06
Samsun'da Kaza: Tepecik Mahallesi'nde İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Samsun'da Kaza: Tepecik Mahallesi'nde İki Otomobil Çarpıştı, 2 Yaralı

Kaza Detayları

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Tepecik Mahallesi Gebi Caddesi üzerindeki bir kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elif Y.'nin kullandığı 55 APZ 528 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 55 ACF 008 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Elif Y.'nin aracı savrularak refüje çarparak durdu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Elif Y. ile yanında bulunan Saniye Y., sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Komşu Kavgası: 11 Sanığa Dava — 5 Ölü, 5 Yaralı
2
Gaziantep'te Sulama Hortumuna Dolanan Yaban Geyiği Kurtarıldı
3
Destici: BM'nin Değeri 'Veto' Zinciri Kırılmadan Artmaz
4
Bilecik'te 38. Ahilik Haftası'nda Ahilik Değerleri Öne Çıktı
5
Maltepe Belediyesi İşçileri Maaş ve Sözleşme İhlallerini Protesto Etti
6
Adana'da metruk evde sentetik uyuşturucu satışı: Y.B.'ye 22 yıl 6 aya kadar dava
7
El‑Mevasi'de Susuzluk Silahı: Bir Milyon Filistinlinin Hayatta Kalma Mücadelesi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası