Samsun'da Kız Arkadaşını Darbeden Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan korkunç bir olayda, tartıştığı kız arkadaşını darbeden K.G. (44) gözaltına alındı. Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi.

İddiaya göre, K.G., birlikte yaşadığı S.T.'nin (44) bir eğlence mekanında çalışmasını istemediği gerekçesiyle tartışma çıkardı. Tartışmanın büyümesi sonucunda K.G, S.T.'yi darp etti.

S.T.'nin fenalaştığını gören K.G, durumu ciddiye alarak arkadaşını ilçedeki özel hastaneye götürdü. Ancak S.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri hızla harekete geçerek şüpheliyi yakalamayı başardı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli gözaltına alındı.