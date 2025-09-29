Samsun'da Komşusunun Altınlarını Kuyumcuda Bozduran Şüpheli Kamerada

İlkadım'da komşusunun evinden 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan H.K.'nın altınları kuyumcuda bozdurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:35
Samsun'da Komşusunun Altınlarını Kuyumcuda Bozduran Şüpheli Kamerada

Samsun'da Komşusunun Altınlarını Kuyumcuda Bozduran Şüpheli Kamerada

Olayın Detayları

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların ayrıntıları ortaya çıktı. 25 Eylül tarihinde bildirilen ihbarda, bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı belirtildi.

Olayı soruşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmada ev sahibi tarafından İzmir'den Samsun'daki evini temizlemek üzere çağrılan komşusu H.K. (34)'nın, yardım bahanesiyle evde bulunan ziynet eşyalarını aldığı tespit edildi.

Kamera Kayıtları ve Soruşturmanın Seyri

Polis incelemelerinde, şüphelinin çaldığı altınları bir kuyumcuda bozdurduğu belirlendi. Kuyumcuya ait güvenlik kamera kayıtlarında H.K.'nın kuyumcuya girip altınları bozdurduğu anlar yer aldı.

Görüntülerin elde edilmesinin ardından şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

