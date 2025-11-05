Samsun'da Ladik Fasulyesi Projesi: 70 Çiftçiye Tohum, İhtiyaç Sahiplere Ücretsiz Dağıtım

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden Ladik Fasulyesiyle Dayanışma Ağı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, tarımda sürdürülebilir üretimi teşvik etmek ve sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Ladik İlçesinde Sözleşmeli Tarım Modeli ile Ladik Fasulyesi Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi'ni hayata geçirdi. Proje; üreticiye güvenli pazar, ihtiyaç sahiplerine ise düzenli yardım hedefliyor.

Proje Kapsamı

Proje çerçevesinde Ladik’te faaliyet gösteren 70 çiftçiye yöreye özgü Ladik fasulyesi tohumu desteği sağlandı. Üretim sürecinde Büyükşehir Belediyesi’nin teknik ekipleri sahada çiftçilere danışmanlık hizmeti sundu. Hasat döneminde ise sözleşmeli tarım modeli kapsamında ürünler belirlenen sabit bedel üzerinden belediye tarafından satın alındı.

Uygulama ve Dağıtım

Belediye tarafından alınan fasulyeler özenle paketlenip etiketlendi. İl genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak ulaştırılan ürünler, hem üreticinin gelir güvenliğini sağladı hem de sosyal yardımlaşmayı pekiştirdi.

Başkan Halit Doğan'ın Açıklaması

Halit Doğan, projenin hem tarımsal kalkınmaya hem de sosyal yardımlaşmaya katkı sunduğunu vurguladı. Doğan, Bizler tarımsal üretimin gücüne inanıyor; kırsalda kalkınmanın, yerel ekonomilerin güçlenmesinin ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanılmasının Samsun’umuzun bugünleri ve yarınları için hayati öneme sahip olduğunu biliyoruz. Yerli üreticimizin pazarlama kaygısı taşımadan üretime devam etmesi için gerekli altyapıyı oluşturuyor, alım garantili projelerle üreticimizin arkasında duruyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz proje, hem üreticimize güvenli pazar sunuyor hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor dedi.

