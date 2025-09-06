DOLAR
Samsun'da Motosiklet Devrildi: 31 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

İlkadım'da Karadeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde devrilen motosikletin sürücüsü Murat A. (31) ağır yaralandı; hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 10:13
İlkadım'da trafik kazası

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, Murat A. (31) idaresindeki 55 AOL 257 plakalı motosiklet, Karadeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

