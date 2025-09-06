Samsun'da Motosiklet Devrildi: 31 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı
İlkadım'da trafik kazası
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, Murat A. (31) idaresindeki 55 AOL 257 plakalı motosiklet, Karadeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.