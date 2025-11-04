Samsun'da motosiklet kazası: Yaya Fahrettin Demir hayatını kaybetti

Samsun'da motosikletin çarptığı yaya Fahrettin Demir (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; iki motosikletli ağır yaralı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:13
Samsun'da motosiklet kazasında yaya hayatını kaybetti

İlkadım Liman Mahallesi'ndeki kazada üç kişi ağır yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yoldaki bir otel yanında dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Can Arslan (19) idaresindeki 55 AKV 459 plakalı motosiklet, yaya Fahrettin Demir (37)'e çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Kemal Can Arslan, yanındaki Taha Bozkurt Seldüz (19) ve yaya Fahrettin Demir ağır yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin yakıt deposu yerinden çıkıp yola savruldu ve akaryakıt çevreye yayıldı.

Yaralılardan sürücü Kemal Can Arslan Gazi Devlet Hastanesi'ne, araçtaki yolcu Taha Bozkurt Seldüz özel bir hastaneye, yaya Fahrettin Demir ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalelere rağmen Fahrettin Demir hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demir'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

