Samsun'da Olumsuz Hava Nedeniyle Eğitim Kendini Durdurdu

Samsun'da Eğitim Faaliyetlerine Ara Verildi

Samsun'da meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle, bazı eğitim merkezlerinde hafta sonu eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim sanat merkezleri ile yüz yüze eğitim verilen açık liselerde eğitim öğretime, 22-23 Şubat tarihlerinde il genelinde ara verildi.

BİLSEM Mazeret Sınavı Ertelendi

Ayrıca, 22 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan BİLSEM Mazeret/Telafi Sınavı da 1 Mart Cumartesi gününe ertelendi.