Samsun'da Özel Öğrencilere 'Özel Kalplerle Sağlıklı Adımlar' Projesi Başladı

TÜBİTAK 4008 destekli proje ile Samsun'da 10-12 yaş özel öğrencilerine sağlıklı beslenme ve organik tarım eğitimi veriliyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 18:45
Samsun'da "Özel Kalplerle Sağlıklı Adımlar" Projesi Hayata Geçti

Proje Amacı ve Kapsam

Samsun'da, TÜBİTAK 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Eğitim Programı çerçevesinde hazırlanan "Özel Kalplerle Sağlıklı Adımlar" projesi gerçekleştirildi. Proje, 10-12 yaş grubundaki hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilere sağlıklı beslenme ve organik tarım konusunda farkındalık kazandırmayı hedefliyor.

Etkinlikler, proje süresince 5 gün boyunca Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu, İlkadım Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek çeşitli uygulamalı çalışmaları kapsıyor.

Açılış ve Katılımcılar

Açılışta konuşan proje yürütücüsü ve Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu Müdürü Şahin Akın, özel öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini destekleyecek çok sayıda etkinlik planlandığını vurguladı. Akın, "Projede 19 Mayıs Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Özel Eğitim Bölümü ve Ziraat Fakültesinden akademisyenler, öğretim üyeleri ve eğitmenler yer alıyor. Özel öğrencilerimize yönelik bu tarz projelerin artarak devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Proje, özel gereksinimli çocukların günlük yaşam becerilerini ve doğa ile bağlarını güçlendirmeyi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını erken yaşta kazandırmayı amaçlıyor.

