Samsun'da Plastik Atıklar Sanata Dönüştü: Yeşim Soysal'ın Projesi

Samsun'da düzenlenen Alışveriş ve Dayanışma Şenliği'nde stant açan 60 yaşındaki emekli mimar Yeşim Soysal, topladığı atık plastik şişeleri çiçeklere, gelin taçlarına ve çeşitli aksesuarlara dönüştürerek çevre kirliliğine dikkat çekiyor ve çocuklara doğa bilinci aşılamayı hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte, toplam 210 kadın stant açtı. Soysal çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: 'Plastik şişeleri çiçeklere, gelin taçlarına ve çeşitli aksesuarlara dönüştürüyorum. Doğanın kirlenmesi beni çok üzüyor. Özellikle çocuklara doğayı temiz tutma bilincinin aşılanması için farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Bana ulaşan ya da topladığım atık şişeleri çeşitli objelere dönüştürüyorum. Doğada plastik bin yıldan fazla yaşayabiliyor. Çöp olarak kalacağına güzel objeler olarak evlerimizde yer almasını tercih etmez miyiz? Bu bilinci yaşatmaya çalışıyorum.'

Çalışmalarına bir sağlık problemi sonrasında başladığını anlatan Soysal, 'Bir dönem sağlık sorunu yaşadım ve yerimden kalkamıyordum. Eşim bana pet şişelerle su getiriyordu, yanımda şişeler birikmeye başladı. Bunların bir şeye dönüşmesi gerektiğini düşündüm. Atılıp gitmelerine üzülüyordum. Elime alıp şekil vermeye başladım ve zamanla geliştirdim. Boyadığımda şişelerin saydamlığı kayboluyordu, Türkiye'de uygun bir boya bulamadım. Boyasını da kendim ürettim. Bu noktaya gelmek yaklaşık 2 yılımı aldı. Okullarda resim ve teknik öğretmenlerine bu çalışmanın ders olarak verilmesini isterim. Çocuklarda doğa bilinci oluşmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum' dedi.

Festivalde kadın emeği ve yerel destek

'Kadın El Emeği Çarşısı' hakkında bilgi veren Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hicran Karadoğan Kınık, etkinliğin amacını ve kapsamını şöyle özetledi: '7 yıldır kadın emeğine yönelik festivaller düzenliyoruz. ‘2026 yılına merhaba’ temasıyla, özellikle Samsun'da farklı alanlarda üretim yapan kadınların ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Yaklaşık 210 kadının el emeği bu festivalde yer alıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi bu yıl bize ev sahipliği yaptı. Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, Karadeniz İleri Kadın Platformu Derneği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yerel STK’larımız da stantlarda yer aldı. Gıdadan anahtarlığa kadar yaklaşık 200 farklı ürün ziyaretçilerle buluşuyor.'

Etkinlik, Samsun halkını kadın emeğiyle üretilen ürünlerle buluşturmaya devam ediyor; festival 4 gün sürecek ve ziyaretçilere yerel üretimi, el emeğini ve çevre bilincini ön plana çıkaran bir pazar sunuyor.

