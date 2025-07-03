Samsun'da Polise Mukavemet: 5 Kişi Serbest Bırakıldı

Samsun'da Polise Mukavemet Olayı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleşen bir olayda, polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, bir iş yerinin önünde park yeri yüzünden çıkan kargaşanın ardından yaşandı.

Olayın Gelişimi

Kentte bir iş yerinin önünde park yeri nedeniyle iki grup arasında kavga çıkmış, buna müdahale eden polislere mukavemet eden 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında L.K., İ.K., S.R., kimliği açıklanmayan bir kişi ile olayı görüntülemeye çalışan gazeteci R.Y. yer alıyordu.

Gözaltı ve Serbest Bırakılma Süreci

Gazeteci R.Y. ve bir gözaltındaki kişi, ifadelerinin ardından hemen serbest bırakılırken; L.K., İ.K. ve S.R. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. S.R., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken, L.K. ve İ.K. ise hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Ardındaki Detaylar

Kavga sırasında, taraflardan L.K.'nın bir kadın polise tekme atması üzerine olaya takviye ekipler sevk edildi. Kavga sona erdikten sonra gözaltına alınan 4 kişiyle birlikte gazeteci R.Y. da emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gazeteciyi gözaltına alan polis ise başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir olaya müdahale eden polise mukavemette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.