Samsun'da Renkli Uçurtmalar Atakum Sahili'ni Şenlendirdi

Samsun'un Semaları Renkli Uçurtmalarla Doldu

Samsun'un semaları renkli uçurtmalarla şenlendi. Atakum sahilinde çocuklar ellerindeki uçurtmaları gökyüzüne bırakarak sahile gelenlere görsel bir şölen sundu.

Çocuklar ve Aileler Keyifli Anlar Yaşadı

Sahile gelen vatandaşlara renkli görüntüler sunan onlarca uçurtma, çocuklar için unutulmaz ve eğlenceli anlara sahne oldu. Hem çocuklar hem de aileler sahilde keyifli vakit geçirirken uçurtmaların gökyüzündeki renkli görüntüsü ilgi odağı oldu.

