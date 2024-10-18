Samsun'da Şiddetli Rüzgar, Denizlerde Dev Dalgalar Oluşturdu

Samsun'da Şiddetli Rüzgar Etkisini Gösterdi

Samsun’un Yakakent ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkiledi.

Denizde Yüksek Dalgalar

İki gündür süren kuvvetli rüzgar, denizde 3 ila 4 metre yüksekliğinde dalgaların oluşmasına neden oldu. Bu dev dalgalar, kıyılara çarpa çarpa büyük hasarlara yol açma potansiyeli taşıyor.

Balıkçılar Denize Açılamıyor

Hava koşullarının tehlikeli hale gelmesi nedeniyle, balıkçılar da denize açılamadı. Elverişsiz hava şartları, bölgedeki balıkçıların işlerini olumsuz etkiledi.

Yetkililerden Uyarılar

Yerel yönetim olan Yakakent Belediyesi, vatandaşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı. Bu tür hava koşullarında dikkatli olunmasının önemine vurgu yapıldı.

Samsun’un Yakakent ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 3 ila 4 metre arasında dalgalar oluştu.

Samsun’un Yakakent ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 3 ila 4 metre arasında dalgalar oluştu.

Samsun’un Yakakent ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 3 ila 4 metre arasında dalgalar oluştu.

Samsun’un Yakakent ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde 3 ila 4 metre arasında dalgalar oluştu.