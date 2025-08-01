Samsun'da SMA Hastaları İçin Ağızdan Tedavi Başladı

Samsun'da SMA Hastaları İçin Yenilikçi Tedavi Yöntemi

SMA hastalarının ağızdan kullandığı ilaç, Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Dr. Berra Özberk Pamuk, bu yenilikçi tedavinin SMA hastalarının yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

SMA Hastalığının Önemi ve Taşıyıcılık Oranı

Dr. Pamuk, SMA hastalığının bebek ölümlerinin en sık nedenlerinden biri olduğunu belirterek, "SMA'da 40 veya 60 kişide bir taşıyıcılık mevcut. Yani 1000 kişiden 26'sında SMA taşıyıcılığı bulunmakta. 2021'den beri Sağlık Bakanlığı tarafından evlilik öncesi ve çocuk öncesi taramalar ücretsiz yapılmaktadır. Böylelikle SMA hastalığının önemli oranda önlenmesi sağlanmaktadır," dedi.

Yeni Tedavi Süreci

18 yaşını geçmiş SMA 2, SMA 3 ve SMA 4 hastalarının erişkin nörologlar tarafından takip edildiğine dikkat çeken Pamuk, "2025 Mayıs’ında Türkiye’de kullanılmaya başlayan ilacımız, hastanemizde ilk kez uygulanıyor. İki hastamız bu tedaviyi almaya başladı. Belinden enjeksiyon yoluyla tedavi etmekte olan hastalar için ağızdan tedavi, daha konforlu bir seçenek sunuyor," şeklinde konuştu.

İlacın Etkinliği ve Onayı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2021 yılında onaylanan ilacın etkinliğinin kanıtlandığını aktaran Pamuk, "Hastalarımızda diğer tedavilerle etkinliği eşit şekilde gösterilmiş durumda. Hayat konforu, kullanılabilirlik ve devam ettirilebilirlik açısından daha etkin olduğu görülmüştür," ifadesini kullandı.

SMA 2, SMA 3 ve SMA 4 hastalarına yönelik geliştirilen ağızdan alınan ilaç, Karadeniz Bölgesi'nde ilk olarak Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöromusküler Polikliniğinde görevli Dr. Berra Özberk Pamuk, hastanede düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.