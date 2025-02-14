Samsun'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay, Çarşamba-Ayvacık kara yolunun Çarşamba Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi.

Olayda, Tayfun G. (25) yönetimindeki 55 NV 600 plakalı otomobil, Berat A. (23) tarafından sürülen 55 APF 845 plakalı SUV ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle SUV araç, refüjdeki yön levhalarına da çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler Tayfun G. ve Berat A. ile birlikte SUV araçta bulunan Rümeysa D. (26) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.