Samsun'da Trafik Kazası: Aynı Aileden 2 Ölü, 2 Yaralı — Kaza Görüntüsü

Samsun'da trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarındaki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kaza, Avni Geriş idaresindeki 55 ASV 475 plakalı otomobil ile Nursel Özer (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nursel Özer ile yanında bulunan Güllü Özer yaralanırken, Nurhan Özer (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Güllü Özer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler olayın oluş şeklini belgeledi.