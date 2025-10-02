Samsun'da Trafik Kazası: Aynı Aileden 2 Ölü, 2 Yaralı — Kaza Görüntüsü

Samsun İlkadım'da iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 01:48
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 01:48
Samsun'da Trafik Kazası: Aynı Aileden 2 Ölü, 2 Yaralı — Kaza Görüntüsü

Samsun'da trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarındaki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden iki kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kaza, Avni Geriş idaresindeki 55 ASV 475 plakalı otomobil ile Nursel Özer (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nursel Özer ile yanında bulunan Güllü Özer yaralanırken, Nurhan Özer (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Güllü Özer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüler olayın oluş şeklini belgeledi.

İLGİLİ HABERLER

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van, Muş ve Bitlis'te 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Kitlesel Tepki
2
Kars'ta Akraba Kavgası: 5 Yaralı, 6 Şüpheli Gözaltında
3
Elazığ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
4
Batı Şeria'da İsrail Ordusu Filistin Sağlık Ekibine Saldırdı
5
Ankara'da Küresel Sumud Filosu Protestosu: ABD Büyükelçiliği Önünde Tepki
6
Bakan Işıkhan, İsrail'in Küresel Sumud Filosu saldırısını lanetledi
7
İzmir, Aydın ve Uşak'ta Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırılarına Tepki

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin