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Samsun'da Tragik Kaza: İstinat Duvarından Düşen Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde istinat duvarından düşen hafif ticari aracın sürücüsü 65 yaşındaki Mustafa Orar hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 16:18
Samsun'da Tragik Kaza: İstinat Duvarından Düşen Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da İstinat Duvarından Düşen Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde gerçekleşen talihsiz bir kaza, sürücü Mustafa Orar (65) için sonu trajik bir hale dönüştü. Orar, 55 H 4454 plakalı hafif ticari aracıyla Havza Organize Sanayi Bölgesi içinde yol kenarındaki istinat duvarından düştü.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Orar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, Havza Devlet Hastanesi morguna otopsi için kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde istinat duvarından düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Havza ilçesinde istinat duvarından düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Havza ilçesinde istinat duvarından düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Havza ilçesinde istinat duvarından düşen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

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