Samsun'da Üniversite Öğrencisi Kız, Kardeşlerine Saldıran Babasını Bıçakladı

İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yaşanan olayda, evlerine alkollü olarak gelen baba ile çocukları arasında çıkan arbede, ailenin bir ferdinin müdahalesi sonucu şiddetli şekilde sonuçlandı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, A.S. geç saatlerde alkollü olarak eve geldi ve evde alkol almaya devam etti. Taşkınlık yapmaya başlayan A.S.’yi sakinleştirmeye çalışan 28 yıllık eşi H.S. başarılı olamayınca, şahıs oğlu D.S.’nin odasına gitti. Babasının bağırma sesiyle uyanan D.S. ile babası arasında tartışma çıktı ve A.S., oğluna yumrukla saldırdı. Buna karşılık veren D.S. ile araya giren anne H.S. ve diğer çocuklar oldu.

Babalarının eşi ve kızlarına da saldırdığı ileri sürülünce, olaya müdahale eden 19 yaşındaki H.S., babasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan A.S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Adli Süreç

Polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi H.S., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen genç kız, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

H.S.