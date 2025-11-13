Samsun'da Üniversite Öğrencisi Kız, Kardeşlerine Saldıran Babasını Bıçakladı

Samsun'da evlerine alkollü gelen ve çocuklarına saldırdığı iddia edilen babasını sırtından bıçaklayan üniversite öğrencisi genç kız, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:04
Samsun'da Üniversite Öğrencisi Kız, Kardeşlerine Saldıran Babasını Bıçakladı

Samsun'da Üniversite Öğrencisi Kız, Kardeşlerine Saldıran Babasını Bıçakladı

İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde yaşanan olayda, evlerine alkollü olarak gelen baba ile çocukları arasında çıkan arbede, ailenin bir ferdinin müdahalesi sonucu şiddetli şekilde sonuçlandı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, A.S. geç saatlerde alkollü olarak eve geldi ve evde alkol almaya devam etti. Taşkınlık yapmaya başlayan A.S.’yi sakinleştirmeye çalışan 28 yıllık eşi H.S. başarılı olamayınca, şahıs oğlu D.S.’nin odasına gitti. Babasının bağırma sesiyle uyanan D.S. ile babası arasında tartışma çıktı ve A.S., oğluna yumrukla saldırdı. Buna karşılık veren D.S. ile araya giren anne H.S. ve diğer çocuklar oldu.

Babalarının eşi ve kızlarına da saldırdığı ileri sürülünce, olaya müdahale eden 19 yaşındaki H.S., babasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan A.S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Adli Süreç

Polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi H.S., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen genç kız, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

H.S.

H.S.

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?