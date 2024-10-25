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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:32
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı

Samsun'da Üst Düzey Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen büyük bir uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il merkezi ve çevre ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasıyla ilgili ciddi bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyon kapsamında, belirlenen 24 adrese baskınlar düzenlendi. Bu baskınlarda önemli miktarda uyuşturucu madde ile çeşitli silahlar ele geçirildi.

Ele Geçirilenler

Operasyon sonucunda, 191 sentetik ecza, 1 sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 119 adet tabanca fişeği ve 5 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Ele geçirilen maddelerle birlikte 17 şüpheli emniyete götürüldü. Soruşturmanın derinlemesine ilerlemesi bekleniyor.

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