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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Çakır Köpeği Başarılı Bir İzleme Yürüttü

Samsun'da bir otomobilde, narkotik köpeği Çakır'ın yardımıyla 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 23:06
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: Çakır Köpeği Başarılı Bir İzleme Yürüttü

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen bir narkotik operasyonunda, Çakır isimli dedektör köpek büyük bir başarıya imza attı.

Otomobilde Uyuşturucu Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde takip ettikleri bir otomobili durdurdu. Ekipler, Çakır isimli narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yaptıkları detaylı aramada, aracın motorundan saklanmış olarak 1 kilo sentetik uyuşturucu buldular.

Gözaltına Alınan Şahıs

Operasyon sonucunda, uyuşturucunun sahibinin K.U. (49) olduğu belirlenerek gözaltına alındı.

Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada, "Çakır" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla...

Samsun'da bir otomobilde yapılan aramada, "Çakır" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

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