Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Samsun'da gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda sistematik bir mücadele sonucu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasadışı bahisle mücadele amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekipler, operasyon öncesi ciddi bir istihbarat elde etti.

Seri şekilde yapılan operasyonda, Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyon sonucu R.Y. (43), Y.K. (42) ve S.T. (55) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyet müdürlüğüne götürülerek gerekli işlemlere başlandı. Olayla ilgili soruşturmanın derinleşeceği bildirildi.