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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı

Çarşamba'da meydana gelen kazada 13 kişinin yaralandığı bildirildi, ağır yaralı bir genç hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 00:11
Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 13 Yaralı

Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında toplamda 13 kişi yaralandı. Olay, Samsun-Ordu kara yolunda gerçekleşti. Rüstem G. (49) yönetimindeki 55 EE 588 plakalı otomobil, arkasında bulunan bir araca çarparak kaza zincirini başlattı.

Kazanın Ayrıntıları

Kaza esnasında, Rüstem G.'nin aracına çarpan ikinci araç olay yerinden kaçarken, Taha Yasin Z. tarafından kullanılan 55 ABM 198 plakalı otomobil, Rüstem G.'nin aracıyla çarpıştı. Aynı anda, Murat K. kontrolündeki 55 AAS 444 plakalı otomobil de Taha Yasin Z'nin aracına çarptı.

Zincirleme kazada, sürücüler Rüstem G. ve Murat K. ile beraber, 4'ü çocuk olmak üzere toplamda 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır Yaralı Genç Hastaneye Sevk Edildi

Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Salih G., ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

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