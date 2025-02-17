Samsun'daki Kauçuk Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun Tekkeköy'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:29
Samsun'daki Kauçuk Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Samsun'da Kauçuk Fabrikasında Yangın

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir kauçuk fabrikasında **gece saatlerinde** meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının Nedeni Henüz Belirsiz

Alınan bilgilere göre, Kirazlık Mahallesi 1027. Sokak'ta yer alan **Örnek Sanayi Sitesi**'ndeki kauçuk fabrikasında çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangın anında, olay yerine **112 Acil Sağlık**, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın Sonrası Hasar Tespiti Bekleniyor

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürerek büyümesini engelledi. Yangın sonucu fabrikada ciddi hasar meydana geldi. Yetkililerin hasar tespiti yapması bekleniyor.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

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