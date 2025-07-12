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Samsun'daki Yangında İki Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, yangın dairenin en üst katında meydana geldi.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 19:39
Samsun'daki Yangında İki Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'da Yangın Paniği

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Yangın, binanın en üst katındaki dairede başladı. Olay yerine kısa sürede Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, dumandan etkilenen kişileri binadan başarılı bir şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü ancak daire, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye...

Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye...

Samsun'un İlkadım ilçesinde 9 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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