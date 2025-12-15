DOLAR
Samsun Emniyeti'nde Yerli KETUM ile Kriptolu Güvenli İletişim

Samsun İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda ASELSAN'ın geliştirdiği KETUM tanıtıldı; il genelinde hızlı, kriptolu ve kesintisiz iletişim sağlanacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 16:53
Samsun Emniyeti'nde Yerli KETUM ile Kriptolu Güvenli İletişim

Samsun Emniyeti'nde yerli ve milli 'KETUM' dönemi

Samsun İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ASELSAN tarafından tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi (KETUM) hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ele alınan güvenlik gündemi

Toplantıda Samsun genelindeki asayiş ve güvenlik durumu değerlendirildi. Görüşülen başlıca konular arasında narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, organize ve siber suçlarla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, düzensiz göçle mücadele, aranan şahısların yakalanması ile emniyet ve trafik tedbirleri yer aldı.

KETUM'un sunduğu imkânlar

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü envanterine dâhil edilen KETUM sistemi sayesinde il genelindeki tüm ilçelerle aynı anda kriptolu görüşme yapılabiliyor. Sistem, asayiş, trafik, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gibi alanlarda görev yapan emniyet birimlerine hızlı, güvenli ve kesintisiz iletişim imkânı sunuyor.

KETUM altyapısı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü veri tabanlarından kimlik, araç ruhsat ve plaka sorgulamaları yapılabiliyor. Ayrıca telsiz çağrı takip, mesajlaşma ve araç takip yazılımlarıyla emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde yürütüldüğü bildirildi.

Hizmet kalitesi ve kriz yönetimine katkı

Toplantıda, güvenli, hızlı ve kesintisiz iletişimin kamu hizmetlerinin etkinliği, kriz yönetimi ve vatandaşların huzuru açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. KETUM projesiyle özellikle acil durumlar, afetler ve kamu güvenliğinin sağlanmasında gizliliği esas alan kesintisiz bir haberleşme altyapısının oluşturulduğu ifade edildi.

Samsun'un tarih boyunca Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun stratejik şehirlerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, bu proje ile kentin teknolojik altyapısının güçlendirildiği, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun artırıldığı ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesinin yükseltildiği kaydedildi. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.

