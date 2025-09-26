Samsun İlkadım'da Komşusundan 200 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan Zanlı Gözaltına Alındı

İlkadım'da 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını komşusunun evinden çaldığı belirlenen H.K. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:37
Samsun İlkadım'da Komşusundan Ziynet Eşyası Çalındı

Asayiş Ekipleri Olayı Aydınlattı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İlkadım ilçesinde bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturmada, İzmir'de yaşayan ev sahibinin Samsun'daki evini temizlemek için geldiğinde komşusu H.K'yi yardıma çağırdığı ve bu esnada şüphelinin ziynet eşyalarını çaldığının belirlendiği kaydedildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

