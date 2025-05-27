Samsun Merkezli FETÖ Soruşturmasında 23 Zanlı Yakalandı

Samsun merkezli olarak yürütülen FETÖ soruşturmasında dikkat çeken bir operasyon gerçekleşti. İstanbul merkezli iki döner zincirine yönelik yapılan çalışmalarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, FETÖ'nün finansal yapılanmasına odaklandı. İki döner işletmesinin Türkiye genelindeki şubeleri ile bağlantılı olarak, bu şubelerin sahipleri ve yakınlarının FETÖ ile yoğun bağlantılı olduğu belirlendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, tüm operasyon için kapsamlı bir çalışma başlattı. İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Bu operasyon neticesinde, aralarında ihraç edilen polisler, askerler, öğretmenler, savcılar ile emekli diyanet görevlilerinin bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, suçla ilgili para hareketleri ve faaliyetler hakkında kapsamlı bilgi sunan Masak raporu değerlendirildi. Ekipler, suçla ilgili çok sayıda dijital materyal ve kayıt tutan 4 ajanda ile birlikte 389 bin 230 lira ve 250 dolar ele geçirdi.

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında bir döner zincirine yönelik yürütülen soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli 3 ilde FETÖ'nün finansal yapılanması kapsamında bir döner zincirine yönelik yürütülen soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alındı.