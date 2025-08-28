Samsun Salıpazarı'da Uyuşturucu Operasyonu: 75 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Samsun'un Salıpazarı İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Salıpazarı'da yürütülen operasyonda, emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen arama sonuç verdi. Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 2 farklı şahsa ait ikamet, müştemilat ile ormanlık alanda arama yapıldı.

Arama ve Ele Geçirilenler

Ekiplerin yaptığı aramada toplam 75 kök hint keneviri bulundu. Operasyon sahasında ele geçirilen bitkiler, olayla ilgili soruşturma kapsamında delil olarak kayda geçirildi.

Gözaltılar

Olayla bağlantılı olarak 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü ve soruşturma devam ediyor.

