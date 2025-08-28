DOLAR
Samsun Salıpazarı'da Uyuşturucu Operasyonu: 75 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri 2 şahsın ikamet ve ormanlık alanda yaptığı aramada 75 kök hint keneviri ele geçirip 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 21:12
Samsun Salıpazarı'da Uyuşturucu Operasyonu: 75 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Samsun'un Salıpazarı İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Salıpazarı'da yürütülen operasyonda, emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen arama sonuç verdi. Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 2 farklı şahsa ait ikamet, müştemilat ile ormanlık alanda arama yapıldı.

Arama ve Ele Geçirilenler

Ekiplerin yaptığı aramada toplam 75 kök hint keneviri bulundu. Operasyon sahasında ele geçirilen bitkiler, olayla ilgili soruşturma kapsamında delil olarak kayda geçirildi.

Gözaltılar

Olayla bağlantılı olarak 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü ve soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 kök hint keneviri ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 kök hint keneviri ele geçirildi.

