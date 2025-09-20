San Sebastian Film Festivali'nde İsrail Karşıtı Protestolar

73'üncü San Sebastian Film Festivali açılışında yüzlerce kişi Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti; ödül konuşmasında Eduard Fernandez kefiye taktı ve Gazze'yi kınadı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:14
İspanya'nın en önemli sinema etkinliği olan San Sebastian Uluslararası Film Festivali, Gazze'de soykırım yaptığı iddia edilen İsrail'e yönelik protestolarla başladı. Bu yıl 73'üncüsü düzenlenen festivalin dünkü açılışında yüzlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti.

Açılış töreninde tepki ve kefiye mesajı

Festivalde bugün, Ulusal Sinema Ödülü alan İspanyol aktör Eduard Fernandez sahneye Filistin sembollerinden biri olan kefiye ile çıktı. Fernandez konuşmasında İsrail'e tepkisini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kelimeleri bulmak zor olsa da Gazze'de yaşananlar tam bir vahşet. Gazze'deki soykırım karşısında şoke olmayan her insanın, insanlıktan uzak olması sorunu vardır. Bu bir vahşet, çağımızın bir felaketi ve insan olarak onurumuzu koruyabilmek için bunu söylemekten kendimizi alamıyoruz."

Fernandez, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "İsrail tarafından öldürülen çocukların listesinin ne kadar uzayacağını kimsenin bilmediğini, Gazze'de yaşananları anlatacak kelime olmadığını" kaydederek, "Çocukların açlıktan ölmesine izin vermenin vahşeti, soykırım deyip dememeniz fark etmeksizin aynıdır. Hepsini en acımasız ve vahşi şekilde öldürmek istiyorlar."

Festival programı

San Sebastian Film Festivali'ne Russell Crowe, Angelina Jolie, Colin Farrell, Stellan Skarsgard, Jennifer Lawrence, Juliette Binoche gibi uluslararası yıldızlar da katılacak. Festival, 27 Eylül'de sona erecek.

