'Sanatta Hayat Var' Sergisi Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda Açıldı

'Sanatta Hayat Var' Sergisi Açıldı

Hayat Holding ve Hayat Finans'ın destekleriyle düzenlenen 'Sanatta Hayat Var' sergisi, Ortaköy'deki Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

40’tan Fazla Sanatçının Eserleri

Bu karma sergide, Türkiye'nin dört bir yanından 41 sanatçıya ait yaklaşık 120 eser sergileniyor. Sergi, 27 Ekim tarihine kadar açık kalacak.

İva Sanat'tan Yeni Bir Vizyon

Serginin açılışında konuşan İva Sanat Genel Koordinatörü Seçil Aydın, sanatın birleştirici ve ilham verici gücünü vurgulayarak, "Bugün sanatçıların ve sanatseverlerin ilham alacağı bir alan oluşturuyoruz. 'Sanatta Hayat Var' projesi, bu hedefin somut bir örneği" dedi.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Teması

Hayat Holding'in Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent, sanatın herkes için erişilebilir olmasının önemine değinerek, "Sanat dünyasında çeşitliliği artıracağımıza inanıyoruz. Bu platform, genç sanatçılar için değerli bir fırsat sunuyor" şeklinde konuştu.

Gelecek Planları

Aydın, gelecekte daha fazla karma sergi, sanat fuarları, atölye çalışmaları ve söyleşilerin düzenleneceğini belirtti. Bu sayede sanatın erişilebilirliğinin artacağına olan inancını dile getirdi.

Hayat Holding'in sanat alanındaki ilk sosyal yatırımı olan bu proje, kültürel gelişimi desteklemeyi amaçlıyor.

Hayat Holding ve Hayat Finans'ın desteğiyle İva Sanat tarafından düzenlenen "Sanatta Hayat Var" karma sergisi, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluştu. Hayat Holding Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent açılışta konuştu.

Hayat Holding ve Hayat Finans'ın desteğiyle İva Sanat tarafından düzenlenen "Sanatta Hayat Var" karma sergisi, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluştu. Hayat Holding Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent açılışta konuştu.

Hayat Holding ve Hayat Finans'ın desteğiyle İva Sanat tarafından düzenlenen "Sanatta Hayat Var" karma sergisi, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluştu. Hayat Holding Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent açılışta konuştu.

Hayat Holding ve Hayat Finans'ın desteğiyle İva Sanat tarafından düzenlenen "Sanatta Hayat Var" karma sergisi, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluştu. Hayat Holding Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent açılışta konuştu.

Hayat Holding ve Hayat Finans'ın desteğiyle İva Sanat tarafından düzenlenen "Sanatta Hayat Var" karma sergisi, Ortaköy Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluştu. Hayat Holding Global İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Çağlayan Kent açılışta konuştu.