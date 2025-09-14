SANCAR SİDA atış testini 'tam isabet' ile geçti

HAVELSAN ve YONCA iş birliğiyle geliştirilen SANCAR SİDA, ADVENT ROTA ve 12,7 mm stabilize silah sistemiyle Marmara Denizi'ndeki atış testini başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 11:36
GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisindeki insansız sistem kabiliyetlerini deniz platformlarıyla buluşturan SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), yapılan atış testlerinden başarıyla çıktı.

HAVELSAN ve YONCA Teknik Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen SANCAR SİDA, 12,7 milimetre Stabilize Silah Sistemi ile ADVENT ROTAya entegre edilen silahı, ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) üzerinden fiili atışla kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen testlerde SANCAR SİDA, hedefleri yüksek isabet oranıyla vurmayı başardı.

SANCAR, angajman kabiliyeti, mayın tespit yeteneği ve otonom görev fonksiyonları ile ADVENT'e tam entegre edilen ilk ve tek SİDA oldu. Bu entegrasyon sayesinde sistem, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki diğer platformlarla tam uyumlu çalışabilecek.

HAVELSAN'ın ağ destekli harekat yeteneği ile insansız otonom sistemlerdeki yetkinlikleri SANCAR SİDA'da birleştirilerek, geleceğin harekat ortamına yönelik çalışmalarda kritik bir eşik aşıldı. ADVENT SYS ürün ailesinin insansız araçlar için geliştirilen versiyonu olan ADVENT ROTA, ilk kez bir insansız sistemde kullanıma alındı.

SANCAR, daha büyük hedefler ve yeniliklere kapı açıyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, projenin tasarım, geliştirme ve test süreçleri boyunca yoğun emekle benzerlerinden ayrışan ve birçok ilki barındıran değerli bir ürün ortaya çıktığını belirtti. Nacar, İnsansız Deniz Araçları Ürün Ailesinin ilk üyesi olan SANCAR SİDA'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına hazırlandığını vurguladı.

Nacar ayrıca, ürün ailesinin hem yurt içi hem yurt dışı pazarlarda genişlemesi için çalışmaların sürdüğünü; insansız deniz aracı konusunda sektöre yön verecek ürünler ve çözümlerle daha büyük hedeflerin ve yeniliklerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

SANCAR SİDA, ağ-merkezli harekat kabiliyeti ve otonom komuta altyapısıyla geleceğin deniz muharebelerinin merkezinde yer alacak bir platform olarak konumlandırılıyor.

