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Şanlıurfa Başkanından Önemli Açıklama

Başkan Gülpınar, toplantıdaki oturma düzeniyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:49
Şanlıurfa Başkanından Önemli Açıklama

Şanlıurfa'da Toplantı ve Açıklamalar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte gerçekleştirdikleri toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Oturma Düzeni Üzerine Net Açıklama

Başkan Gülpınar, toplantıdaki oturma düzenine ilişkin, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok." diyerek, bu konudaki spekülasyonları ortadan kaldırdı.

Şanlıurfa İçin Çalışmalara Devam

Gülpınar, ayrıca toplantının öncesinde, Urfalıların sorunlarını gündeme getirmek amacıyla Valilik önünde Sayın Bakan'ı karşıladığını ve birlikte salona giriş yaptıklarını belirtti.

Haksızlığa Karşı Duyarlılık

Haksızlık olmaması adına bir açıklama yapmak zorunda hissettiğini ifade eden Gülpınar, "Bu olayın failinin Şanlıurfa kamuoyu tarafından çok iyi bilindiğini" vurguladı.

Toplantının Önemi

Toplantıyı terk etmeyerek Urfa'nın sorunlarını iletme fırsatını değerlendirdiğini kaydeden Gülpınar, "Orada kim olursa olsun bir makam sahibi var. Urfa'nın sorunlarını aktarmak için oradayım, bu nedenle ayrılmam söz konusu değildi." diye konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Çevre, Şehircilik ve İklim...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı toplantıdaki oturma düzenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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