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Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Begit’ten istifa kararı: “Yola bağımsız devam edeceğim”

31 Mart Yerel Seçimleri’nde DEM Parti’den aday olan ve Birecik Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Begit, partisinden istifa etme kararı aldığını ve yola bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 17:31
Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Begit’ten istifa kararı: “Yola bağımsız devam edeceğim”

31 Mart Yerel Seçimleri’nde, Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanlığı için DEM Parti’den aday olan Mehmet Begit, sandıktan birinci olarak çıkmış ve belediye başkanı olmuştu. Ancak Begit, DEM Parti’den istifa etmiş olduğunu ve artık bağımsız bir belediye başkanı olduğunu duyurdu.

Begit yaptığı açıklamada “Belediyeyi dışarıdan yönetmek istiyorlar. Seçimden sonraki süreçte, dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluştu. Ben ilçeyi, Birecik halkı ile birlikte yönetmek istiyorum. Bu nedenle, 4 arkadaşımla birlikte partiden istifa etmiş olduğumu açıklıyorum. Yola bağımsız devam edeceğiz” dedi.

Birecik Belediye Başkanı Begit ile birlikte Meclis üyesi 4 kişi daha DEM Parti’den istifa etti.

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