Şanlıurfa Bozova'da halatı kopan yük asansörü düştü: 4 yaralı

Olayın Ayrıntıları

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, inşaat halindeki bir binada halatı kopan yük asansörünün düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kırsal Killik Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada, içinde 4 kişinin bulunduğu yük asansörü, halatının kopması sonucu 2. kattan düştü.

Asansörde bulunan Zeliha ve Arif A. ile Halise S. ve Fatma Ç. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri'nin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.