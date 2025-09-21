Şanlıurfa Bozova'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kaza anı

63 AAH 647 plakalı motosikleti kullanan Mehmet Emin Ç. (19), Yeşilova Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybederek motosikletin devrilmesine neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların durumu

Kazada sürücü ile 12 yaşındaki kardeşi Ahmet Ç. ağır yaralandı. Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ahmet Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.