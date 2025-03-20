Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında 9 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle 9 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:55
Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgasında 9 Yaralı

Şanlıurfa'da Arazi Anlaşmazlığı Kavgası

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Kırsal Yediyol Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan bir tartışma, 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşanan bu olayda, taş, sopa ve silahlar kullanıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kavgada yaralanan 9 kişi, özel araçlar ve ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Güvenlik Önlemleri ve Gözaltılar

Olayın ardından jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

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