Şanlıurfa'da Bir Kadın Bıçaklanarak Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Trajik Olay: Kadın Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaşanan çarpıcı bir cinayet olayı, şehirde büyük yankı uyandırdı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki evinde Leyla Ü. isimli kadın, bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Nasıl Gerçekleşti?

Komşuların, evden gelen gürültüler üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olayın boyutları gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine hızla olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Leyla Ü.'nün evinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Ekipler, kadını boğazından bıçaklanmış halde buldu.

Leyla Ü.'nün cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve otopsi işlemleri için hazırlandı.

Zanlı Gözaltına Alındı ve Tutuklandı

Olayın ardından polis, yabancı uyruklu A.A. (29) isimli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu trajik olay, mahallede yaşayanları derinden üzüntüye boğarken, yetkililerin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.