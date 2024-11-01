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Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Siverek'te elektrik direğine tırmanan bir kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 22:05
Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trajik Elektrik Kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Esmerçayı Mahallesi'nde elektrik direğine tırmanan 33 yaşındaki Kafur Çetinkaplan, akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Olayın Üzerine Hızla Müdahale Edildi

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralı olarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Çetinkaplan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İlgili Kurumlar Olayı Soruşturuyor

Olayın ardından yetkililer, elektrik akımına kapılmanın nedenleri üzerine detaylı bir inceleme başlattı. Olayın seyrinin netleşmesi için tanık ifadeleri ve olay yerine ait güvenlik kameralarının incelemeye alınması planlanıyor.

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