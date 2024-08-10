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Şanlıurfa'da Fabrika Çatısında Düşme Olayı: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Harran'da bir fabrikanın çatısından düşen yabancı uyruklu işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 12:18
Şanlıurfa'da Fabrika Çatısında Düşme Olayı: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa Harran'da Trajedi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir fabrikanın çatısından düşen işçi Sahar Edheni (40) yaşamını yitirdi.

Çatıda Çalışıyordu

Tahılalan Mahallesi'nde bulunan bir fabrikanın çatı tamirini yapan Edheni, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayın ardından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Edheni'nin vücudundaki ciddi yaralanmalar nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Çalışma koşulları ve güvenlik önlemlerinin bir kez daha sorgulandığı bu üzücü olay, fabrikanın iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koydu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen yabancı uyruklu işçi hayatını...

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen yabancı uyruklu işçi hayatını...

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çalıştığı fabrikanın çatısından düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.

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