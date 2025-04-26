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Şanlıurfa'da Filistin İçin Tır Konvoyu Düzenlendi

İHH öncülüğünde düzenlenen tır konvoyunda 'Refah açılsın, çocuklar ölmesin' sloganı atıldı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 16:45
Şanlıurfa'da Filistin İçin Tır Konvoyu Düzenlendi

İHH'dan Anlamlı Tır Konvoyu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Şanlıurfa Şubesi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Refah açılsın, çocuklar ölmesin" temalı bir tır konvoyu düzenledi.

Katılımcılar Bir Araya Geldi

Tır konvoyuna destek veren sürücüler, Konuklu Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda buluşarak, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile birlikte tekbir getirdi.

Refah Sınır Kapısı'nın Önemi

İHH Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Özdemir, yaptığı açıklamada, Gazze'de çocukların savaşın vesayetinde açlık, susuzluk ve ölüm riski ile mücadele ettiğini belirtti. Özdemir, "Refah Sınır Kapısı, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısıdır. Kapandığından dolayı yardımsız kalan çocukların durumları her geçen gün daha da kötüleşiyor," ifadelerini kullandı.

Yardım Çağrısı

Sağlanan yardımların azlığını vurgulayan Özdemir, "Refah Sınır Kapısı'nın açılması için tüm İslam ülkelerini ve sorumluluk sahibi kurumları harekete geçmeye davet ediyoruz," dedi. Tır konvoyu, Mobilyacılar Sitesi Kavşağı'nda son buldu ve "Refah açılsın, çocuklar ölmesin" pankartıyla süslü araçlar dikkat çekti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesince, İsrail'in Filistin'e...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Refah açılsın, çocuklar ölmesin" sloganıyla tır konvoyu etkinliği düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesince, İsrail'in Filistin'e...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla "Refah açılsın, çocuklar ölmesin" sloganıyla tır konvoyu etkinliği düzenlendi.

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