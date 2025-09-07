Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde 17 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

DOLAR
Siverek'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren M.T.A. (17) kayboldu; ekiplerin bir saatlik araması sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 21:49
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 21:52
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne giren M.T.A. (17) boğularak yaşamını yitirdi.

Kırsal Mezra Mahallesi yakınlarındaki, daha önce feribot iskelesi olarak kullanılan bölgeye giden M.T.A., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekiplerinin nehirde yaptığı bir saatlik arama sonucu M.T.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi morgu'na götürüldü.

