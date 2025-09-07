Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde 17 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne Giren 17 Yaşındaki Çocuk Boğuldu

Siverek'te serinlemek için girdi, arama çalışmaları sonucunda hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek amacıyla Fırat Nehri'ne giren M.T.A. (17) boğularak yaşamını yitirdi.

Kırsal Mezra Mahallesi yakınlarındaki, daha önce feribot iskelesi olarak kullanılan bölgeye giden M.T.A., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekiplerinin nehirde yaptığı bir saatlik arama sonucu M.T.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi morgu'na götürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk, hayatını kaybetti. Ekipler arama çalışması yaptı.