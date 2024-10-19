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Şanlıurfa'da Fuhuş Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Fuhuş yaptırdığı iddia edilen 9 kişiden 7'si tutuklandı, 6 kadın kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 09:54
Şanlıurfa'da Fuhuş Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Fuhuş Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen kapsamlı bir fuhuş operasyonu neticesinde 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin 7'si, fuhuş yaptırmak ve kadınları zorla fuhşa yönlendirmek gibi suçlardan tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay süren araştırmalarının ardından adli makamlardan aldıkları izinle harekete geçti. Yapılan operasyon sonrasında 9 şüpheli gözaltına alınırken, aynı zamanda 6 mağdur kadın kurtarıldı.

Yasal Süreç

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, "fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek, cebir, tehdit veya çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırmak" suçlarından tutuklandılar. Ancak 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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